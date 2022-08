Heldhaftige 10-jarige redt mama van verdrinkingsdood: “Het was mijn ergste nachtmerrie”

De heldhaftige Gavin Keneey (10) uit Oklahoma was maar net uit het zwembad gestapt toen zijn moeder een beroerte kreeg. Met een snelle duik wist hij zijn moeder naar de zijkant van het zwembad te trekken. Omdat het incident werd vastgelegd op een bewakingscamera, besloot Lori de beelden te delen op Facebook. “Normaal zie ik niet wat hij doet om me te helpen na een aanval. Ik was heel trots op hem, maar tegelijk was het hartverscheurend om te zien”, zei Lori Keeney.