Wat nu, Eden Hazard? “Real Madrid verwacht niets meer van Rode Duivel”

Voor het seizoen begon, zag Hazard de toekomst rooskleurig in. Hij trainde ook hard om opnieuw de speler te worden zoals menig voetballiefhebber hem bij Chelsea kende. En ook waar Real hem destijds voor een slordige 100 miljoen euro heeft voor gekocht. Maar ondanks de verbeterde fysieke conditie hebben we nog niet veel van Hazard kunnen genieten. Coach Ancelotti zou volgens het Spaanse Marca ook niet meteen veel nieuws verwacht hebben van de Rode Duivel. En dat is ook te zien aan de speeltijd die Hazard tot dusver al heeft gekregen. In de Europese Supercup tegen Eintracht Frankfurt kwam hij, naar verluidt tot zijn eigen verbazing, niet in actie. In de eerste twee competitiewedstrijden bleef het bij schuchtere invalbeurten, waarin hij tegen Celta Vigo (1-4-winst) een strafschop miste. “Karim Benzema trad op als aanvoerder en in een poging om het moraal van de Belg op te krikken, liet hij hem de penalty nemen, maar wat een stap voorwaarts had kunnen zijn, werd weer een stap achteruit. Niet vanwege de misser, maar vanwege wat hij uitstraalde voor, tijdens en na de strafschop”, zo staat te lezen in Marca.

“Beste Hazard voorbij”

Ook zou de Madrileense directie niet veel meer van Hazard verwachten. Zij beschouwen de beste versie van hem als voorbij. Ook zij zien voorlopig geen verandering. De man voor wie ze Chelsea 100 miljoen euro betaald hebben, hebben ze nog niet in het wit gezien, klinkt het verder. “Hazard moet zijn reputatie terugwinnen om terug te keren in de ploeg en de belangstelling van andere teams te wekken. Het WK in Qatar is niet in gevaar, maar zijn startplaats bij Real is dat wel.”