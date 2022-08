Max Verstappen schuift een startplaats op door gridstraf voor Tsunoda

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) moet straks vanuit de pitlane starten omdat hij zonder toestemming een nieuwe motor in dienst heeft genomen. De Japanner is de zevende die dat doet en naar achteren wordt verwezen.

Het betekent dat Max Verstappen (Red Bull) als veertiende zal starten. In 2018 wist Lewis Hamilton nog vanop die startplaats te winnen. Het record staat op naam van John Watson, die in 1983 in Long Beach won vanop P22. Hij klopte toe Niki Lauda die nog een plaats verder was vertrokken. Dat record is voorlopig buiten schot, want anno 2022 rijden er maar twintig auto’s mee. (mc)