Britse autoriteiten onderscheppen bijna 1.000 migranten op het Kanaal

De Britse autoriteiten hebben zaterdag 915 migranten onderschept nadat ze het Kanaal waren overgestoken in negentien kleine boten. Dat maakt het Britse ministerie van Defensie zondag bekend. In totaal hebben dit jaar al meer dan 25.000 mensen de gevaarlijke oversteek gewaagd, van wie bijna 9.000 alleen al in de afgelopen maand.

Het aantal migranten dat het Kanaal richting Groot-Brittannië probeert over te steken, is sinds de brexit en de coronapandemie gevoelig toegenomen. Dat komt onder meer omdat er strengere controles zijn op de routes over land.

De migranten zijn de Conservatieve regering een doorn in het oog. De controle over de Britse grenzen terugnemen was een van de centrale beloftes in de brexitcampagne.

De regering sloot in juni een akkoord met de Rwandese overheid om bepaalde migranten na hun aankomst over te vliegen naar Rwanda. De Verenigde Naties beschouwen dat omstreden pact als een schending van het internationaal recht.

In 2021 staken in totaal 28.526 mensen het Kanaal over. Dat record sneuvelt wellicht binnenkort.