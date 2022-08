Remco Evenepoel blijft rustig na positieve coronatest van ploegmaat Serry: “Ik ga extra mijn best doen voor Pieter”

Het gespreksonderwerp bij de start van de negende rit waren de verschillende positieve coronagevallen in het peloton. Remco Evenepoel moet verder zonder een van zijn meesterknechten, Pieter Serry. “Het is echt jammer voor Pieter want hij is een goeie vriend en hij reed heel sterk. Ik heb hem beloofd dat ik extra mijn best zal doen voor hem. We moeten nu niet panikeren, we weten dat het gevaar op een besmetting om elke hoek loert. Jumbo-Visma zit trouwens in hetzelfde schuitje (Sepp Kuss stapte uit de Vuelta met koorts, nvdr). Gisteren testte Pieter nog negatief, vandaag positief. Dus we waren er snel bij om hem te isoleren. Het wordt nog meer zaak om binnen onze bubbel te blijven en we gaan ook weer elke dag testen vanaf nu.”

Evenepoel had het ook nog over de loodzware finale van de zondagrit, met percentages tot 24 procent. “Ik heb er vertrouwen in. Het is een hele steile, maar korte klim en ik weet dat Yates hier de vorige keer won. Ik heb hard op dat soort aankomsten getraind, ik ben er klaar voor. Ik hoop alleszins dat ik de rustdag kan halen in de rode trui. En dan kijk ik vooral uit naar de tijdrit van dinsdag.” (md, jpdv, nvh)