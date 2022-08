Zanger Arcade Fire beschuldigd van aanranding

De vrouwen doen anoniem hun verhaal op de Amerikaanse muziekwebsite Pitchfork. Allemaal waren ze tussen de 18 en 23 jaar op het moment van de feiten. Butler, die al sinds 2003 getrouwd is met zijn bandlid Régine Chassange, was toen zelf tussen de 36 en 39 jaar oud. Bij één van de vrouwen zou Butler in 2015 zonder toestemming zijn hand in haar broek gestoken hebben. Ook zou hij haar gekust hebben tegen haar wil.

Een andere vrouw beweert dat de zanger haar om naaktfoto’s vroeg en zelf foto’s van zijn geslachtsdeel doorstuurde. Naast die dickpics stuurde Butler seksueel getinte berichten, ook nadat de vrouw vroeg om ermee te stoppen.

Schuldgevoel

Met de andere twee vrouwen had Butler buitenechtelijke relaties. Het kwam tot seksuele ontmoetingen, zowel fysiek als online, waarbij de muzikant de jonge vrouwen onder druk gezet zou hebben om seksuele videogesprekken te voeren. Eén van de dames ondernam een zelfmoordpoging, omdat ze kraakte onder het stilzwijgen.

“Ik moest alles geheimhouden, en schoof mijn eigen behoeften opzij om hem te bevredigen”, zegt ze. “Ook het gebrek aan grenzen en het schuldgevoel om de andere vrouw te zijn, werd me te veel.” De vierde vrouw voelde zich naar eigen zeggen “misselijk” bij elke videochat met Butler.

Win Butler (r.) en zijn echtgenote en groepslid Régine Chassange op het podium. Chassange blijft haar man steunen ondanks de aantijgingen van vier vrouwen. — © Getty Images

Steun van echtgenote

In een reactie aan Pitchfork geeft Butler het overspel toe, maar ontkent hij dat hij ooit iets deed zonder toestemming. “Ik heb nooit een vrouw tegen haar wil aangeraakt, en heb mezelf nooit opgedrongen of seksuele gunsten geëist.” Butlers echtgenote blijft haar man steunen. “Ik weet zeker dat hij nooit een vrouw heeft aangeraakt zonder toestemming. Hij was de weg kwijt, maar heeft die weer teruggevonden. Ik hou van hem en van ons leven samen.”

Arcade Fire speelt op 12 september in het Antwerpse Sportpaleis. Ondanks de beschuldigingen verandert er voorlopig niets aan de geplande tournee. Ook op Rock Werchter en Pukkelpop stond de Canadese groep al meermaals bovenaan de affiche.(dvg)