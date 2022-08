Herk-de-Stad

Stipt op tijd, om 15.00 uur is Camille begonnen aan haar show in het Olmenhof in Herk-de-Stad. Voor - naar onze schatting - 5.000 toeschouwers opende ze met megahit Vuurwerk, meegezongen door duizenden meisjesstemmen. Het is geen overrompeling geworden. “Gelukkig maar”, zegt de organisatie. “Op deze manier hebben we het volledig in de hand.”