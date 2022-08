Munsterbilzen geniet van gezellig dorpsfeest in Franse sfeer

Honderden bezoekers kwamen zaterdag en zondag afgezakt naar de tuinen rondom het oude Abdissenhuis in Munsterbilzen om zich daar tijdens het event ‘Chateau Provence’ te wentelen in de nostalgische sfeer van de Franse Provence.

De eerste editie van Chateau Provence in Munsterbilzen was zaterdag al meteen een doorslaand succes. “Een event inrichten met een duidelijk Franse feeling. Daarbij ontstond al snel het idee om als decor dit chateau te gebruiken, de oude abdij van Munsterbilzen. Het monumentale Abdissenhuis is omringd door een enorm park, dat nu voor het eerst gebruikt wordt voor een evenement dat is uitgegroeid tot een waar dorpsfeest. De samenwerking en afspraken met het Medisch Centrum Sint-Jozef zullen na dit geslaagd project zeker nog een vervolg krijgen”, stelt schepen van feestelijkheden, Peter Thijs (Trots op Bilzen). Het pittoreske plekje bleek al snel de ideale locatie te zijn om te genieten van de Franse charme en het goede leven dat de Provence te bieden heeft. “Heel leuk om hier bij Franse chansons te genieten van een overheerlijk klassiek Frans stoofpotje Coq au Vin”, vertellen Henri en Agnes.

Franse delicatessen om van te smullen — © Johnny geurts

Schilderachtig

Met op de achtergrond de schilderachtige omgeving van de abdij en aan de andere zijde het statige kerkgebouw is het zorgeloos genieten. Een tiental kraampjes en diverse foodtrucks zorgen voor de nodige verwenning van de smaakpapillen. “We merken dat de mensen onze producten enorm laten smaken. De verse oesters uit Bretagne, de crémant, een verfrissende rosé wijn en ook de macarons zijn dit weekend onze specialiteiten”, vertelt Gina van La Finesse Française. Iets verderop worden smoutebollen gebakken terwijl op het podium een jazzy deuntje zorgt voor het nodige vermaak. “We zijn hier een spelletje petanque aan het spelen, da’s heel leuk”, vertellen Jonas (9) en Hannes (11). Tussen zonnebloemen en lavendel zorgen ondertussen de mimespeelsters voor een verrassende toets en de nodige fotokiekjes. (JoGe)

De mimespeelsters zorgen voor een Franse toets — © Johnny Geurts

Info: ‘Chateau Provence’ is ook zondag nog te bezoeken tussen 11 en 20u aan het Abdissenhuis in Munsterbilzen.

Johnny Geurts