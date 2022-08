De blauwdruk lag al klaar, het succes volgde razendsnel: hoe Decathlon onze vrije tijd kwam te overheersen

Allemaal dezelfde badhanddoek, allemaal hetzelfde tentje: Decathlon overheerst onze vrije tijd na 25 jaar in België

Wie op het strand ligt, kan niet naast die superdunne badhanddoeken kijken. Wie door de bergen wandelt, ziet elke keer weer diezelfde koelrugzak. Alle tenten op festivals zijn van Quechua, alle kinderfietsen van B’Twin. Onze vrije tijd is in de 25 jaar sinds Decathlon naar België kwam volledig “gedecathloniseerd”. Vanwaar dat succes? En is er een keerzijde aan de spotgoedkope medaille?