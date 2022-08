J.K. Rowling legt uit waarom ze niet in ‘Harry Potter’-reünie te zien was

De Britse auteur J.K. Rowling heeft zich voor het eerst uitgesproken over waarom ze niet te zien was in de langverwachte Harry Potter-reünie. “Ik wou het niet doen”, vertelde aan Graham Norton tijdens een radioshow.

Speculatie alom toen bekendraakte dat de Harry Potter-auteur niet te zien zou zijn in Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. Die speciale tv-show werd gemaakt ter ere van de20ste verjaardag van de eerste film in de reeks en was begin dit jaar op streamingdiensten te zien. De afwezigheid van de Britse auteur werd destijds toegeschreven aan haar uitspraken over genderidentiteit.

Eind 2019 kwam ze op sociale media onder vuur te liggen nadat ze een artikel had bekritiseerd waarin de omschrijving “mensen die menstrueren” voorkwam. De auteur grapte dat daar toch een andere omschrijving voor bestond, namelijk “vrouwen”. Critici namen haar dat kwalijk omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren.

Maar Rowling heeft nu zelf bevestigd dat ze niet te zien was in de reünie omdat ze simpelweg niet wou meedoen. “Ik werd gevraagd om mee te doen en ik besloot dat ik het niet wilde doen”, zei ze tegen Graham Norton. “Ik dacht dat het meer om de films dan om het boek ging, terecht, daar ging het jubileum over”, ging ze verder. “Niemand zei het niet te doen... Ik werd gevraagd het te doen en ik besloot het niet te doen.”

(sgg)