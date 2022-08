Politie onderzoekt nachtelijke steekpartij: drie zwaargewonden, zes personen opgepakt

In de Boerderijstraat in Kortrijk vond in de nacht van zaterdag op zondag een zware vechtpartij plaats, wellicht met messen. Er werden drie zwaargewonden naar het ziekenhuis gebracht en zes personen werden opgepakt, zo meldt het parket.

Een buurtbewoner werd rond 3 uur gewekt door hels lawaai.

De politie onderzoekt momenteel wat er precies gebeurd is. Er werd een grote perimeter afgezet in de buurt om alles te kunnen reconstrueren en die werd in de loop van de ochtend nog uitgebreid met het Volksplein tot aan de Pijlstraat. Voor het onderzoek is ook een drone ingezet.

Het parket bevestigt zondagochtend dat er drie zwaargewonden gevallen zijn en dat er zes personen (onder hen de drie gewonden) werden opgepakt.

De buurt is afgezet. — © djr

