Onderzoek naar “nep erfgename” die Mar-a-Lago resort van Trump infiltreerde

De 33-jarige Oekraïense Inna Yashchyshyn zou over haar identiteit gelogen hebben om toegang te krijgen tot de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en zijn resort in Florida. De vrouw loog en vertelde dat ze een erfgename is van de Rothschild-familie, die vooral bekend zijn door hun invloed in de financiële wereld.

Daardoor kreeg ze toegang tot het resort en kon ze onder meer babbelen met Trump zelf, maar ook met de senator van Zuid-Carolina, Lindsey Graham, tijdens meerdere aangelegenheden. Dat terwijl de vrouw eigenlijk de voorzitter is van United Hearts of Mercy, een organisatie opgericht door de Russische oligarch Valery Tarasenko.

Chinese president en Japanse premier

Het incident is opnieuw een voorval dat de vrees van de Amerikaanse autoriteiten bevestigd. Zij zijn bang dat de beveiliging van Mar-a-Lago niet volstaat. Het Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP) zegt dat de vrouw getoond heeft “met welk gemak iemand met een valse identiteit en schimmige achtergrond” de beveiliging van Trumps club kan omzeilen.

Drie jaar geleden kon een Chinese burger ook al tot in het resort geraken. Yujing Zhang vertelde toen aan leden van de secret service dat ze een lid was van de club en dat ze wou zwemmen. Ze raakte daardoor gemakkelijk voorbij het checkpoint. Daarna vertelde ze aan de receptioniste dat ze daar was om een evenement van de United Nations Chinese American Association bij te wonen. Dat event stond niet op de kalender. De vrouw had twee paspoorten bij, 8.000 dollar cash, vier gsm’s, een laptop en een externe harde schijf, maar geen zwempak.

De Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn bezorgd om het resort omdat Donald Trump er tijdens zijn ambtstermijn vaak hooggeplaatsten ontving. Zo waren de Japanse eerste minister Shinzo Abe en de Chinese president Xi Jinping er in 2017 op bezoek. En had hij er in 2020 ook een diner met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.

Eerder deze maand viel de FBI ook binnen in het resort en namen ze er vijftien dozen met documenten in beslag. Veertien daarvan zouden informatie bevatten met het label “vertrouwelijk”, “geheim” en zelfs “topgeheim”.

(sgg)