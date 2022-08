Danira Boukhriss Terkessidis: “Er is niemand met wie ik zo’n goede chemie heb als Kobe”

De (professionele) chemie tussen Kobe Ilsen (40) en Danira Boukhriss Terkessidis (32) is vanaf woensdag opnieuw op tv te zien. In een interview met De Zondag naar aanleiding van het nieuwe seizoen van Over etenlaten de twee er geen twijfel over bestaan dat ze het goed met elkaar kunnen vinden.

Het nieuwe seizoen van het VRT-programma Over eten verschijnt vanaf woensdag op tv. En opnieuw staan Kobe Ilsen en Danira Boukhriss Terkessidis in voor de presentatie. Het duo is daarmee al aan hun vierde seizoen samen bezig. En dat het goed klikt tussen hen is een understatement.

In een interview met De Zondag vertelde Ilsen dat hij het heerlijk vindt om met Danira samen te werken. Die professionele vonk sloeg over tijdens De slimste mens ter wereld, vertelt hij. “Nee, geen vonk. Een vlammenwerper.” Boukhriss Terkessidis vult aan: “Er is niemand met wie ik zo’n goede chemie heb als met Kobe, professioneel gezien dan. Maar ook in het dagelijkse leven zijn wij hele goede vrienden. Ik hoop nog seizoenen van Over eten te mogen maken met Kobe.”

(sgg)