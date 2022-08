Italiaans temperament in Turkije: Mario Balotelli hitst eigen coach zodanig op en die gaat hem bijna te lijf

Met Mario Balotelli kan er altijd van alles gebeuren. Zo ook nu weer in Turkije waar de Italiaan momenteel uitkomt voor Adana Demirspor. Na de gewonnen match tegen Umraniyespor kreeg het enfant terrible het aan de stok met zijn eigen landgenoot en coach Vincenzo Montella. Op de beelden is te zien hoe Balotelli duidelijk iets richting Montella moet roepen waardoor die helemaal zijn controle verliest. Gelukkig konden enkele aanwezigen de coach bedwingen om zijn spits niet te lijf te gaan.

Wat Balotelli juist gezegd zou hebben, is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het over zijn speeltijd bij Adana. Die ligt de laatste weken niet bijster hoog en ook voor deze partij moest de intussen 32-jarige Italiaan vanop de bank starten. In de tweede periode mocht hij wel invallen van Montella. Mogelijk zoekt Balotelli nog andere oorden op in de nabije toekomst.

De beelden van het opstootje: