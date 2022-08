Charles De Ketelaere speelt zich tijdens basisdebuut meteen in de harten van de Italianen: “Hij is nu al de koning van San Siro”

Na enkele invalbeurten was het zaterdagavond eindelijk zover voor Charles De Ketelaere. Bij zijn basisdebuut tegen Bologna maakte hij meteen indruk met onder meer een assist. Onder meer de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport zag dat het goed was.

De punten voor Charles De Ketelaere in La Gazzetta dello Sport waren van de eerste keer hoog. Met een score van 7,5 op 10 was hij samen met doelpuntenmaker Rafael Leao de beste van de hele thuisploeg. Het was die Leao die de eerste officiële assist van CDK in doel werkte. “Hij speelt over het hele veld en het publiek in San Siro zag meteen dat het goed was. Bovendien toont hij zoals een echte topspeler een grote vista met een prinsheerlijke passing”, klinkt het lovend in de Gazzetta.

En de roze sportkrant ging duchtig verder met de lofzang, want De Ketelaere wordt al “de koning van San Siro” genoemd. “San Siro heeft een nieuw talent in huis. Charles is een en al standvastigheid. Hij zit meteen in het spel, heeft de persoonlijkheid om zijn ploegmaats op sleeptouw te nemen en de klasse om van impact te zijn wanneer hij de bal aan de voet heeft. Hij lanceert Milan in de aanval en herstelt zich in het midden. Hij laat zich terugzakken en projecteert zich dan weer naar het gebied van de tegenstander”, gaat het verder.

Ook bij Calciomercato waren ze vol lof over De Ketelaere. “Hij schitterde niet alleen met de assist voor het eerste doelpunt. De Belg, die speelde in de plaats van Brahim Diaz, bleek nuttig en flexibel, nam initiatief en was onbaatzuchtig naar zijn teamgenoten toe. San Siro, dat goede voetballers waardeert, wachtte niet lang om De Ketelaere als zijn favoriet aan te duiden. Hij die qua gelaatstrekken lijkt op een Noord-Europeaanse Kaká, bleef zijn spel spelen. Geen overdaad, gewoon de eenvoud van klasse toegepast op voetbal.”

Bij Sportmediaset kreeg CDK eveneens een 7,5 als score, als beste speler van de ploeg. “Aanzienlijke impact op de wedstrijd en, meer in het algemeen, op Milaan. Soms worstelt hij om de juiste positie tussen de linies te vinden, maar zijn spel is nooit banaal. Zette Leao op weg voor de 1-0 en zette Kalulu alleen voor doel met een geweldige pass. Ook sterk in het verdedigende werk. Kreeg een verdiende ovatie van het stadion toen hij het veld verliet.”

Pioli: “Alles om de fans te vermaken”

Ook coach Stefano Pioli deelt in de vreugde na de met 2-0 gewonnen partij tegen Bologna en de glansrijke prestatie van onze landgenoot. “Dat De Ketelaere een enorm talent is, daar bestaat geen twijfel meer over. Hij heeft al enkele klasseflitsen laten zien. Hij is zeer intelligent. Hij kan en zal alleen nog maar groeien. Ik herhaal: hij heeft een groot potentieel. Hij heeft kwaliteit, fysiek, hij weet hoe hij naar het strafschopgebied moet gaan. Hij heeft alles om de fans te vermaken. De positie? Charles zou dieper kunnen gaan, maar het is ook een kwestie van de juiste momenten vinden. Er zijn momenten waarop hij kan variëren”, aldus Pioli.

Het is trouwens ook al duidelijk dat De Ketelaere erg goed in de groep ligt. Na de match kreeg de West-Vlaming een welgemeende omhelzing van al zijn ploegmakkers. Omringd door luid applaus van het Italiaanse publiek. Rafael Leao, aan wie De Ketelaere dus een goal aanbood, zette al een foto op zijn Instagram met CDK: “Big baller”.