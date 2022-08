Alsof ze de vervuilende multinational 3M tot in de eigen achtertuin wil achtervolgen, zo reisde Zuhal Demir deze week naar Amerika om er met eigen ogen vast te stellen wat PFOS kan aanrichten. Het zegt wel wat over het pitbullgehalte van de minister, die stilaan de gedoodverfde opvolger van Jan Jambon is. Een portret van de Vlaams-nationalistische grande dame. De stormram die ooit zal moeten verzoenen.