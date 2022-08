Nabestaanden Sandy Hook beschuldigen ‘failliete’ Alex Jones van wegsluizen van middelen terwijl hij faillissement claimt

De extreemrechtse complotdenker Alex Jones wordt ervan beschuldigd dat hij miljoenen dollars weggesluisd heeft naar hemzelf en naar familieleden, terwijl hij een faillissement claimde. Hij zou zo proberen te vermijden om boetes en schadevergoedingen te betalen aan de nabestaanden van de schietpartij in de Sandy Hook Elementary School.

De nabestaanden van negen slachtoffers van Sandy Hook dienden donderdag een verzoek in voor een rechtbank in Houston. Ze vroegen dat Jones de controle over Free Speech Systems zou moeten opgeven, het moederbedrijf van zijn extreemrechtse samenzweringstheorieën-website Infowars. Ook vroegen ze om een commissie aan te stellen die erover moet waken dat ze naar behoren vergoed worden.

Jones gebruikte het platform om het bloedbad uit 2012 een hoax te noemen. De nabestaanden van de slachtoffers spanden een reeks rechtszaken aan wegens laster. In totaal kwamen 26 personen om het leven bij het geweld in de school in Newtown, Connecticut.

Sinds de nabestaanden van Sandy Hook hun rechtszaken hebben aangespannen, heeft Free Speech Systems systematisch miljoenen dollars overgemaakt aan Alex Jones en zijn familieleden, klinkt het in het dossier. Het bedrijf claimt dat het om een lening gaat, maar het is pas van toen de families hun eerste juridische overwinningen behaalden dat daarvan sporen zijn terug te vinden. “Er zijn geen documenten die tonen dat er een schuld bestond voor de nabestaanden van Sandy Hook naar de rechter trokken.”

Free Speech Systems vroeg vorige maand het faillissement aan. Het verwees daarbij naar een schuld van 54 miljoen dollar aan het bedrijf PQPR, dat eigendom is van Jones’ ouders. Volgens het dossier gaat ongeveer 72 procent van de betalingen aan PQPR naar Jones. De rest zou naar zijn moeder en vader gaan.

Eerder deze maand verplichtte een jury in Texas Jones om 45,2 miljoen dollar boete te betalen aan de ouders van een van de kinderen die omkwamen in Sandy Hook. Ook moet hij 4,1 miljoen dollar schadevergoeding betalen. Zijn advocaten zeggen dat ze in beroep zullen gaan.