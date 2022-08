Huiszoekingen bij Trump: rechter wil ‘special master’ aanstellen

Een rechter in de Amerikaanse staat Florida heeft aangekondigd dat ze mogelijk een ‘special master’ zal aanstellen, een soort onafhankelijke arbiter, om de documenten na te kijken die opsporingsdienst FBI in beslag genomen heeft bij ex-president Donald Trump. “Het gerecht geeft hiermee zijn voorlopige intentie te kennen om in deze rechtszaak een ‘special master’ aan te stellen”, zei rechter Aileen Cannon, die in 2020 nog benoemd werd door Trump zelf, zaterdag.

De Republikein diende afgelopen maandag een klacht in om zich te verdedigen tegen het FBI-optreden. Hij vroeg onder meer om zo’n ‘special master’ aan te stellen.

Na de publicatie van nieuwe details over het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag herhaalde Trump zijn vraag. Een zogenoemde ‘special master’ moet de documenten nakijken die in beslag genomen werden bij de huiszoeking in Mar-a-Lago, het resort van Trump in Florida, alvorens de FBI dat doet. De ex-president meent dat sommige documenten beschermd zijn door het ‘executive privilege’, of het privilege van de uitvoerende macht.

Donderdag zal een hoorzitting plaatsvinden over de kwestie, zei de rechter.