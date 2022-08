Dubbel zoveel woningen energiezuiniger gebouwd of verbouwd dan geldend E-peil

Exact 51.747 Vlaamse gezinnen hebben vorig jaar hun woning energiezuiniger gebouwd of verbouwd dan de geldende normen. Dat zijn er dubbel zoveel als in 2019. Wie dat doet, geniet van een mooie korting op de belastingbrief, bericht De Zondag.

“Woningen die dit jaar gebouwd of verbouwd worden, moeten voldoen aan E-peil 25”, zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). “Wie nog energiezuiniger bouwt dan het E-peil dat momenteel geldt, krijgt daarvoor een financieel duwtje in de rug, via een korting op de onroerende voorheffing. Steeds meer mensen doen die inspanning.”

Uit het antwoord op een parlementaire vraag van Bothuyne blijkt dat het in 2021 ging om 51.747 gezinnen. Dat zijn er 34 procent meer dan in 2020, toen 41.369 gezinnen onder het E-peil verbouwden. Tegenover 2019 ging het bijna om een verdubbeling. Toen ging het om 26.862 gezinnen.

In 2021 werd via de aanslagbiljetten van deze gezinnen voor een bedrag van ruim 30,5 miljoen euro korting toegestaan op de onroerende voorheffing. Gemiddeld gaat het om 590 euro korting per jaar, en dat gedurende vijf jaar.