Rellen na beschuldigingen tegen Argentijnse vicepresident Cristina Kirchner

Na de zware beschuldigingen tegen de Argentijnse vicepresident Cristina Kirchner in een corruptieproces is het tot gewelddadige confrontaties gekomen tussen politie en aanhangers van Kirchner voor haar woning. Op televisie was te zien hoe aanhangers van de linkse politica zaterdag in de hoofdstad Buenos Aires blokkades afbraken. De politie zette daarop het waterkanon en traangas in.