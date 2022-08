Russisch leger laat boodschappen achter op raketten: “Voor Daria, we zullen je wreken”

Er circuleren videobeelden waarin Russische soldaten stukjes tekst op raketten schrijven om ze vervolgens richting Oekraïense troepen te schieten. “Voor Daria Doegina” is één van de boodschappen die op de munitie prijkt. Een autobomaanslag net buiten de Russische hoofdstad Moskou kostte Doegina (29) het leven. De vader van de jonge vrouw is een invloedrijke ultranationalist. Rusland beweert dat de Oekraïense geheime dienst achter de moord op Daria Doegina zit, maar Kyiv ontkent in alle toonaarden iets met de aanslag te maken te hebben.