Shinji Kagawa blij met eerste treffer in twee jaar: “Veel te lang geleden”

Shinji Kagawa zette de Truiense remonte in met de gelijkmaker vanop de stip. Nochtans is hij niet de eerste in het rijtje strafschopnemers bij STVV. “Brüls had er onlangs eentje gemist, en ik voelde me goed dus vroeg of ik mocht trappen.” De Japanner faalde niet en bracht de Kanaries zo weer langszij.

“Ik ben sinds ik vertrok als jonge gast in Japan bij geen enkele Europese club de vaste strafschopnemer geweest”, vertelde Kagawa. “Ik was meestal de tweede in het rijtje. Maar Brüls had onlangs eens gemist, ik voelde me goed op het veld en vroeg hem al snel of ik mocht trappen. Ik kan wat vertrouwen gebruiken. Het was twee jaar geleden dat ik nog gescoord had. Nog niet in België, niet bij PAOK. Ik moet al teruggaan naar mijn avontuur van in Spanje bij Real Zaragoza. Veel te lang geleden.”

© Dick Demey

Leistner: “Wisten dat Mechelse defensie wankelde”

Kapitein Leistner trok de lijn door van tegen Oostende. De Duitser verloor niet één duel en hield de defensie op slot. “Behalve één keer dan, bij die vrije trap van Hairemans”, aldus Leistner. “Ik moet het terugzien maar ik denk niet dat we de muur goed opstelden. Te veel kleinere jongens. Verder deden we het prima en creëerden we veel gevaar met deze opstelling. Dat ik steeds gevaarlijk ben bij corners? Ach, ik heb in mijn leven al zoveel varianten gezien dat er altijd mogelijkheden zijn. Zeker als je de tegenstander geanalyseerd hebt samen. We speelden heel offensief, we wisten dat die defensie van Mechelen wat wankel staat. Tegen Westerlo kregen ze ook al een pak goals binnen.”