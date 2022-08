Hollerbach na eerste thuiszege: “Spelers krijgen twee dagen vrij”

Bernd Hollerbach zat zaterdagavond eenzaam in de perszaal voor zijn analyse van de wedstrijd, want KV Mechelen-coach Danny Buijs stuurde zijn kat. “Eerste keer dat we dit meemaken”, zuchtte moderator Alain Coninx. Hollerbach liet het niet aan zijn hart komen, hij genoot volop van de eerste thuiszege dit seizoen. “We speelden aan een hoge intensiteit, met veel pressing en dat rendeerde”, aldus Hollerbach. “Zelfs na de 0-1 achterstand hebben we onze schouders niet laten hangen, ik moet heel de ploeg dan ook een groot compliment geven. En de fans ook, want zij zijn ons naar voor blijven stuwen.”

Hollerbach had in de kleedkamer dan ook een leuk cadeautje voor de spelers. “Dit doe ik haast nooit, maar ik heb de spelers twee dagen vrij gegeven. Vanaf dinsdag vliegen we er dan weer in. Omdat de Limburgse derby een belangrijke match is? Natuurlijk, maar laat ons nu eerst nog even van deze zege genieten. Want dat verdienen de jongens wel.”

Thoelen: “STVV toonde meer honger”

Yannick Thoelen mocht het Mechelse doel op Stayen verdedigen, maar de Looienaar kon de nul niet op het bord houden. “Omdat wij gewoon niet goed genoeg verdedigden”, sakkerde Thoelen. “De trainer zei het na de match nog in de kleedkamer: ‘Als we elke week drie of vier goals moeten maken om te winnen, wordt het moeilijk’. STVV toonde meer drive en honger, ze hebben ons overpowered, wij geraakten niet onder de druk uit. Dat maakte het verschil. We hadden een punt kunnen pakken, misschien zelfs kunnen winnen. Maar dan hadden we volwassener moeten verdedigen. Met heel de ploeg, ook ik.”