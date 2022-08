Matchwinnaar Gianni Bruno zet ploegmakkers op scherp voor Limburgse derby met opvallend shirt

Gianni Bruno scoorde tegen KV Mechelen zijn eerste twee treffers in het shirt van STVV. Tijdens de viering trok de supersub een opvallend shirt aan met een duidelijke boodschap voor de Limburgse rivalen uit Genk. Ook uit zijn interview na de match blijkt dat de Kanaries zin hebben in de derby. “Ik kijk er zeker naar uit”, vertelde Bruno.

LEES OOK. STVV pakt eerste thuiszege en reist met zes op zes richting Genk

“Die eerste goal, dat was een gelijkaardige fase dan tegen Union op de openingsspeeldag”, glunderde matchwinnaar Bruno. “Deze keer ging ie er goed in. Als je als spits drie minuten op het veld staat en je kan er eentje binnenduwen, tank je natuurlijk vertrouwen.”

“Ook Koita had zijn aandeel in die twee goals. Ik denk dus dat we het de coach moeilijk gemaakt hebben met het oog op de derby. Ik heb heus nog al gescoord tegen Genk. Zowel met Zulte Waregem als met Cercle.”

“Het is aan de trainer volgende week om de keuzes te maken, ik kijk er alleszins naar uit. Zegt hij dat ik nu vertrokken ben voor een heel reeks goals? Dat mag hij. Ach, hij weet hoe dat werkt in het hoofd van een aanvaller.”