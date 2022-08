Zes op zes en een eerste thuiszege. STVV reist komende zaterdag met veel vertrouwen op zak naar Genk voor de Limburgse derby. “Na deze drie punten kunnen we weer naar boven kijken”, zegt Wolke Janssens. “We kijken zeker uit naar de derby. Op Genk kunnen we altijd wat meer. We moeten opnieuw die vechtersmentaliteit van vandaag tonen en dan hoeven we zeker geen schrik te hebben.”