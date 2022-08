Jay Vine pakt tweede ritzege (en tweede profzege) in de Vuelta: “Het mooiste aan winnen? De bonussen”

Jay Vine schrijft in de Vuelta een onwaarschijnlijk verhaal: op de Colláu Fancuaya was hij de beste van de vluchtgroep, waar hij in tegenstelling tot Thibaut Pinot geen ploegmaats had. Onderweg raapte hij ook nog alle punten op voor het bergklassement. Een trui die hij nu wil vasthouden tot in Madrid.

Vines eerste zege op Pico Jano bleef woensdag nog wat onder de radar. Omdat die samenviel met de rode trui van Remco Evenepoel en omdat er door de mist niet één goeie foto bestaat van zijn aankomst aan de finish. “Vandaag heb ik gelukkig wel een foto”, grapte hij na ritzege nummer twee. “Deze keer neem ik ook champagne mee. Gianni Vermeersch was woensdag nog kwaad omdat ik die vergeten was.”

© BELGA

Vine is in interviews een openhartige gesprekspartner. Bij de start in Pola de Laviana kreeg hij van The Cycling Podcast de vraag wat nu precies het mooiste is aan een rit winnen in een grote ronde. Lang hoefde hij daar niet over na te denken: “De bonus die erbij komt. Ja, ik mag dat zeggen, want ik rijd aan een minimumcontract. Mijn vrouw zegt het zo: ‘we vieren je overwinning, maar wel met een koffie van vier euro.’ Koersen op het laagste niveau is niet zo glorieus als iedereen denkt. Veel mensen lijken te denken dat ik meerdere miljoenen waard ben, maar in realiteit is het een fractie daarvan. Dus nu wordt het leven van mijn vrouw en ik iets makkelijker, net nu we denken aan gezinsuitbreiding.”

Dat Vine een minimumcontract heeft, is logisch: pas twee jaar geleden kwam hij in het profpeloton toen hij de Zwift Academy won, een competitie op rollen. Als beloning kreeg hij een contract bij Alpecin-Fenix.

De ploeg gaf hem een mooi wegprogramma maar de aanpassing aan het koersen in peloton verliep moeizaam. “Tot twee jaar geleden reed ik alleen amateurskoersen en een paar UCI-wedstrijden in Australië”, aldus Vine. “Dat heeft me lang tegengehouden. In die koersen heb je een peloton van vijftig man en ik was meestal veruit de sterkste. Als er een keer waaiers waren, reed ik zonder problemen naar voor. Maar dat heeft me natuurlijk niet ‘koersslim’ gemaakt.”

© AFP

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de Vuelta van vorig jaar crashte Vine nog zwaar toen hij een bidon ging afgeven aan de auto. De koerswereld interpreteerde dat als een Zwift-renner die gewoon niet de handigheid had voor het wegpeloton. “Maar je moet weten dat ik op dat moment misschien vierentwintig koersdagen had”, aldus Vine. “Ondertussen ben ik veel stuurvaardiger geworden. Dan praten we niet over de vaardigheid om zo snel mogelijk af te dalen, maar wel over hoe je zuinig door een peloton rijdt. Dat voel ik nu veel beter aan. Tijdens de coronabreak heb ik gestudeerd en alle mogelijke koersen bekeken. Tot meer dan tien jaar terug. André Greipel in de Ronde van Vlaanderen was heel leerzaam: je ziet hoe een renner overleeft op een parcours dat eigenlijk niet voor hem is.”

Met twee overwinningen in de Vuelta is de perceptie rond Vine helemaal gekeerd. Ondertussen wordt hem als ronderenner een grote toekomst voorspeld. “Dit jaar is nog een testronde”, geeft hij aan. “Het was nu nog niet de bedoeling om voor klassement te gaan. We wisten dat we tijd zouden verliezen in de ploegentijdrit en de Nederlandse etappes waren mooie sprintkansen voor Tim (Merlier). Daar wilden we niet teveel afleiding bij. Maar het zou amazing zijn om in de toekomst wel voor een eindzege te gaan. Dat is zonder meer een droom.”