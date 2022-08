Sterke Belgian Cats nemen revanche tegen China met dominante 78-73-zege

De tweede oefeninterland van de Belgian Cats (FIBA 5) versus China (FIBA 7) bracht in de COREtec Dôme in Oostende een 78-73 overwinning. Vrijdag verloren de Cats in Kortrijk van China. Meteen een mooie revanche voor de selectie van bondscoach Valéry Demory.

De Belgian Cats zijn in volle voorbereiding op het WK in Australië (22 september-1 oktober). Ze missen nog steeds Julie Allemand en Emma Meesseman die met Chicago Sky zondagnacht de halve finale finale van de WNBA play-offs versus Connecticut Sun aanvatten.

Na een 2 op 2 tegen Europees kampioen Servië en een nederlaag vrijdag tegen China boekten de Belgian Cats dus een mooie en derde overwinning in deze voorbereiding.

De Belgian Cats hadden in de “replay” tegen China bijna de ganse wedstrijd de leiding op zak. Van 22-19 ging het naar een 39-38 bonus halfweg. Ook het derde schuifje was voor de Cats: 48-46. De met een double-double uitpakkende Kyara Linskens (18 punten, 11 rebounds), Julie Vanloo (4 op 5 bommen) en Hind Ben-Abdelkader stuwden in het slotkwart een collectief sterk België mee naar de overtuigende overwinning. Volgende week donderdag en vrijdag 1 en 2 september spelen de Belgian Cats tweemaal in Pau tegen Frankrijk (FIBA 6).

België-China: 78-73

Kwarts: 22-19, 17-19, 19-18, 20-17

België: Ramette 7, Delaere 8, Resimont 3, Linskens 18, Abdelkader 14, Geldof 6, Becky Massey 0, Vervaet 2, Lisowa 2, Billie Massey 2, Vanloo 16