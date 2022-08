STVV pakt eerste thuiszege en reist met zes op zes richting Genk

‘It’s time we strike at home’. STVV verstuurde de tweet zaterdagavond vlak voor de aftrap tegen KV Mechelen. Vrij vertaald: ‘Het is tijd dat we thuis toeslaan’. Jawel, de Kanaries wisten zelf heel goed dat er best gewonnen werd in eigen huis. De driepunter aan zee vorig weekend zorgde voor broodnodige rust aan de Tiensesteenweg, maar kon de mindere start niet helemaal verdoezelen.

Vorig seizoen pakte STVV meer zeges op verplaatsing dan op Stayen. Amper zeven van de zeventien thuismatchen werden gewonnen, buitenshuis zegevierde het acht keer. Deze competitie moest het tot de derde thuiswedstrijd wachten op winst. Een verdiende zege, dat wel. Tegen een door blessures geteisterd KV Mechelen.

© Dick Demey

Eerste voor Kagawa

Op 11 september 2010 maakte hij tegen Wolfsburg zijn eerste doelpunt voor Borussia Dortmund. Op 25 augustus 2012 scoorde hij voor het eerst in het shirt van Manchester United, toen op Old Trafford tegen Fulham. Sinds zaterdag kunnen we daar nog een historische datum aan toevoegen: 27 augustus 2022, de dag dat Shinji Kagawa zijn eerste goal noteerde voor de Kanaries. Vanop de stip. Nadat Dries Wouters, bij de rust in de ploeg gekomen, ongelukkig op de hakken van Hayashi was gelopen.

Jawel, u leest het goed. Daichi Hayashi stond zaterdag wel degelijk tussen de lijnen. We vermoeden dat de Japanner de voorbije weken de ‘Shikoku 88’ heeft voltooid, een Japanse bedevaartstocht van maar liefst 1.200 kilometer langs 88 tempels. Want hoe wonderbaarlijk kan een genezing zijn? Tegen Anderlecht liep de Truiense kilometervreter nog een schijnbaar ernstige blessure op. Zes weken buiten strijd, zo klonk het zware verdict.

© Dick Demey

Wonderbaarlijke Hayashi

Maar kijk, dertien dagen later stond Hayashi tegen Mechelen alweer in de basis. En was hij beslissend door die penaltyfout van Wouters. Kagawa zorgde net voor het uur voor de 1-1. Want Geoffry Hairemans had KV Mechelen een handvol minuten eerder aan de leiding gebracht met een fabelachtige vrijschop, na een overtreding van Al-Dakhil op Schoofs. Tegen de gang van het spel in, want Daniël Schmidt had nog geen Kakker van dichtbij gezien. Niet dat STVV de ene mogelijkheid na de andere versierde, maar het toonde wel drang naar voor en de combinaties gingen bij wijlen vlot van voet tot voet.

© Dick Demey

Supersub Bruno

Dat zag ook Bernd Hollerbach. Dus wilde de Duitser meer dan een gelijkspelletje. KV Mechelen leek klaar voor de sloop, de STVV-coach wisselde gevat. Koita heeft meer offensieve kwaliteiten dan Van Dessel en een moegestreden Hayashi werd gewisseld door Bruno. Die laatste stond amper drie minuten op het terrein toen Mechelen-keeper Thoelen een pegel van Koita moest lossen. Bruno schoof de winnende 2-1 droog binnen en zorgde in blessuretijd zelfs voor de 3-1.

Feest op Stayen. Want de eerste thuiszege was een broodnodige, maar ook een verdiende. Waardoor de Kanaries volgende zaterdag met een knappe zes op zes richting Genk kunnen reizen voor de Limburgse derby.

© Dick Demey