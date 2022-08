Venus en Serena Williams krijgen wildcard voor een laatste ‘Sister Act’ op US Open

Serena Williams maakte recent in het modemagazine Vogue bekend dat ze afscheid neemt van de tennissport. Het US Open wordt waarschijnlijk het laatste toernooi van de 23-voudige grandslamwinnares.

In de eerste ronde van het enkelspel treft Serena Williams (WTA-608) in de nacht van maandag op dinsdag de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-80).

In het dubbelspel wonnen de 42-jarige Venus en de 40-jarige Serena samen veertien Grand Slams. Het US Open wonnen ze in 1999 en 2009. Drie keer kroonden ze zich tot olympisch kampioen: in 2000 in Sydney, In 2008 in Peking en in 2012 in Londen.