Shauni Denolf is een jonge vrouw van 29. Een maand geleden kreeg ze het verdict: ze had nog enkele weken te leven. Eierstokkanker, uitgezaaid. Elk moment kan nu haar laatste zijn. En in die laatste momenten is er één gedachte die haar bezighoudt. Hoe kan ze ervoor zorgen dat haar dochtertje Myla-June van 3,5 jaar haar altijd zal blijven herinneren?