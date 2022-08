Op de dag waarop Marie-Rose Morel 50 zou geworden zijn, blikt mama Myriam terug: “Ze blijft eeuwig 38, jong en mooi”

Merksem

Voormalig Vlaams Belang-politica Marie-Rose Morel zou op vrijdag 26 augustus 50 jaar oud zijn geworden. Ook al is ze er al elf jaar niet meer, toch heeft de familie uitgebreid stilgestaan bij die mijlpaal tijdens een familiefeestje. Myriam van Loon (76) uit Merksem, die minstens even rad van tong is als haar bekende dochter, blikt op deze lastige dag terug op het leven van Marie-Rose. “Ze was zelf altijd de eerste om iets te organiseren als iemand jarig was”, klinkt het.