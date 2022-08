Genkenaar (29) onder invloed van drugs pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding

Een 29-jarige bestuurder uit Genk heeft zaterdagochtend enkele paaltjes en brievenbussen omvergereden in de Diamantstraat in Genk. De bestuurder reed door. Politie Carma kon het voertuig aantreffen. De jongeman bleek onder invloed van drugs. Hij gaf een valse identiteit. Hij werd ontmaskerd en zijn auto werd getakeld.

© 112 Meldingen Limburg

De aanrijding met vluchtmisdrijf gebeurde zaterdagochtend rond 7.30 uur in de Diamantstraat in Genk. Er was enkele stoffelijke schade en niemand raakte gewond. Politie Carma kon de 29-jarige bestuurder uit Genk even later aantreffen in de Hoogstraat.

© RR

De politie merkte een specifieke geur op in de auto en de man werd gearresteerd en overgebracht naar het commissariaat. Daar legde hij een positieve speekseltest af maar hij weigerde een ademtest. Ook de speekselanalyse en de bloedproef werden door de man geweigerd. De Genkenaar had geen identiteitskaart of rijbewijs op zak en hij probeerde een valse identiteit op te geven. Zijn echte identiteit kon worden achterhaald en zijn voertuig werd getakeld. Politie Carma stelde de nodige pv’s op.

© rr