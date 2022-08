Liudmila Samsonova brengt derde titel op haar palmares

De 23-jarige Russische Liudmila Samsonova (WTA-45) heeft zaterdag een derde WTA-titel op haar palmares gebracht. In de finale op het hardcourt in Cleveland (Ohio) versloeg ze de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA-36) in 1 uur en 12 minuten met 6-1 en 6-3.

Het was de derde keer dat Samsonova in een WTA-finale stond, ze won die dus allemaal. Begin deze maand was ze ook de beste in Washington, net als Cleveland een met 251.750 dollar gedoteerd toernooi. Vorig jaar opende ze als kwalificatiespeelster haar palmares met verrassende toernooiwinst in Berlijn (456.073 euro).