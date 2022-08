Frankrijk wil ook volgend jaar gas- en stroomprijzen plafonneren

Vanwege de torenhoge gas- en stroomprijzen wil Frankrijk ook volgend jaar de tarieven plafonneren. Dat heeft minister van Economie Bruno Le Maire zaterdag gezegd in Metz.

Le Maire stipte aan dat de stroomprijzen tegen eind dit jaar met maximum vier procent mogen stijgen. Hij zei dat de regering volgend jaar geen aanpassingen aan dit beleid zal aanbrengen en “geen inhaalbeweging” zal toelaten. Ook de prijsstijgingen voor gas zullen onder controle worden gehouden, zei de minister.

De groothandelsprijzen voor stroom bereikten vrijdag een piek van meer dan 1.000 euro per megawattuur, een record voor Frankrijk. Een jaar geleden bedroegen die nog 85 euro per megawattuur. Ook de gasprijzen zitten nog steeds op recordhoogte, met bedragen van 300 euro per megawattuur.

Ook premier Elisabeth Borne verzekerde zaterdag in een interview met Le Parisien dat Parijs “de energieprijzen niet zal laten exploderen”. “De Fransen mogen gerust zijn, we zullen de stijgingen opvangen”, stelde ze.

Borne sloot overigens de deur niet voor een belasting van de superwinsten die sommige bedrijven momenteel opstrijken. “Niemand zou begrijpen dat bedrijven uitzonderlijke winsten maken terwijl de Fransen bezorgd zijn over hun koopkracht”, verklaarde de premier. Ze verkiest wel dat bedrijven die dit kunnen “de prijzen voor de consument laten zakken en de koopkracht geven aan hun werknemers”.