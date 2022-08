Limburg United meteen goed op dreef in eerste oefenwedstrijd van het seizoen

Na bommen van Delalieux (20 punten voor rust!) en Dammen sloeg Limburg meteen een kloof: 15-7 (5’). De Duitsers klampten aanvankelijk nog aan maar met een 13-0 run in het derde kwart en een 14-0 tussenspurt kort na rust, leek er een afstraffing in de maak: 71-36 (26’). In het laatste kwart ging de voet echter van het gaspedaal. Lesuisse – die in de basis vijf was mogen starten – zorgde in de slotfase voor de century.

“Ik vind dat we op een degelijke wedstrijd mogen terugblikken”, aldus kapitein Cliff Hammonds. “We hebben zowel tijdens deze eerste wedstrijd als op training veel energie getoond. Dat stemt me hoopvol voor wat gaat volgen. Nieuwkomer Stein liet zich ook meteen in positieve zin opmerken. Hij is een intelligente speler en is al goed opgenomen in de groep. Het is moeilijk om deze eerste wedstrijd te vergelijken met onze start van vorig jaar. We moeten ons focussen op nu en leren uit de fouten die we vandaag maakten”, besluit Hammonds.