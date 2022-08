Primoz Roglic ziet vormpeil stijgen in de Vuelta: “De benen waren al beter dan een paar dagen geleden”

Primoz Roglic gaf donderdag nog meer dan een minuut prijs op Remco Evenepoel, zaterdag was hij samen met Enric Mas de enige die gelijke tred met onze landgenoot kon houden. Hij finishte in dezelfde tijd als Evenepoel en Mas. Na afloop was hij wel bijzonder kort van stof. “Ik wil vlug terug naar de bus”, klonk het. “Het is hier koud.”

“Ik voelde me goed vandaag”, gaf hij toe. “De benen waren beter dan een paar dagen geleden op de Pico Jano. Het niveau in deze Vuelta ligt heel hoog. Er wordt hard gereden. Met mijn vorm zit het wel goed. Ik zat vandaag in een goede groep met de sterkste renners van deze ronde. Ik ben heel tevreden met hoe het vandaag verlopen is onderweg, we zijn op de goede weg.”

De Sloveen won drie keer de Vuelta en weet als geen ander dat een grote ronde drie weken duurt. “Er kan nog een heleboel gebeuren in de komende twee weken”, stelde hij nog. “Ik groei langzaam in deze ronde.”

En zondag vindt hij een aankomst die hem moet liggen, met een bijzonder steile finish. “Mijn prestatie vandaag geeft alleszins vertrouwen voor wat nog komt”, besloot hij.