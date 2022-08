PODCAST. De ontsnapte bavianen: “Het krantenartikel leek wel op een stripverhaal van Jommeke”

In de vierde aflevering van ‘De Zoo van Zwartberg’ zetten ontsnapte bavianen het centrum van Genk en omstreken op zijn kop. Dierenarts Theo Martens vertelt over zijn bijzondere tijd in de Limburgse dierentuin en over hoe hij meewerkte aan de Franse kaskraker L’Ours.

Schrijver Jef Habex kan zich het nieuws van 13 augustus 1987 nog haarscherp herinneren. “Twee ontsnapte bavianen zetten Genk op stelten”, kopte de krant die dag. De rest van het stuk lijkt wel op een strip van Jommeke: “Zoals we in onze dinsdagkrant al meldden, ontsnapten vorige week vrijdag drie bavianen uit de Zoo van Zwartberg. Eentje kon vrijwel onmiddellijk weer gevat worden maar de andere twee – moeder Xandra en haar zoontje Pipo – dartelen nog steeds op vrije voetjes rond.” Of: “Zoals het apen past, zorgde het tweetal dagelijks voor enkele opgemerkte streken. Zo werden ze gezien boven op het dak van een rijdende auto of hangend aan de reling van een brug over de autosnelweg.”

Volgens Jef duurde het weken voor de apen weer gevangen konden worden. “In de podcast vertel ik waar ze allemaal werden gespot en hoe ze konden overleven.”

Podcastmakers Lien Vande Kerkhof en Kato Poelmans maken ook kennis met Theo Martens, de vaste dierenarts van de Limburgse zoo. “Blijkbaar waren enkele beren uit Zwartberg ooit echte filmsterren”, zegt Lien. “Ze speelden mee in L’Ours, een kaskraker van de Franse topregisseur Jean-Jacques Annaud. Wie meer wil weten over de opnames moet zeker naar de verhalen van Theo en Guido luisteren.”

