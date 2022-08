OH Leuven legt in het slot KV Oostende over de knie

Het had bij momenten meer weg van een pingpongmatch dan van een voetbalwedstrijd, maar je gaat ons niet horen klagen. OH Leuven en KV Oostende verwenden de kijkers met een niet altijd even hoogstaande, maar wel erg attractieve partij. De thuisploeg kwam als winnaar uit de bus met dank aan debutant Mario Gonzalez en kapitein Mathieu Maertens, die in het slot nog scoorde. 2-1. De Leuvenaars zijn nu vierde, de kustploeg is pas elfde.