Vrachtwagen rijdt in op buurtfeest bij Rotterdam: meerdere doden

In Nieuw Beijerland, bij Rotterdam, is zaterdagavond een vrachtwagen ingereden op een buurtfeest. Bij het incident zijn meerdere dodelijke slachtoffers gevallen, anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor de behandeling van hun verwondingen.

De vrachtwagen reed volgens de politie om nog onbekende reden van de dijk af en kwam in een wijk terecht waar een jaarlijks buurtfeestje aan de gang was met barbecue. De paniek was enorm, zeggen aanwezigen.

“We zijn met heel veel hulpverleners aan het werk bij het incident aan de Zuidzijdsedijk in Nieuw-Beijerland”, schrijft de politie Rotterdam op Twitter. “Een groot aantal ambulances is ter plaatse en meerdere traumahelikopters zijn ingezet. De toedracht van het incident is net als de hulpverlening in volle gang”, aldus de politie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op het moment van het ongeluk was er een buurtfeest met barbecue aan de gang. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en er zijn ook meerdere traumahelikopters geland. Waarom de bestuurder van de vrachtwagen van de dijk reed, is nog niet duidelijk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen