Adam Yates leider na winst in koninginnenrit, Mauri Vansevenant wordt knap derde in Deutschland Tour

De 30-jarige Brit Adam Yates (INEOS Grenadiers) heeft de koninginnenrit in Ronde van Duitsland (2.Pro) gewonnen. Na 148,9 kilometer van Freiburg naar Schauisland had hij op de slotklim 19 seconden voor op de Spanjaard Pello Bilbao. Mauri Vansevenant werd op 28 seconden derde. Laurens Huys (achtste) en Sylvain Moniquet (tiende) finishten ook in de top tien.

Yates is ook de nieuwe leider. Hij neemt het rood over van de Italiaan Alberto Bettiol. Bilbao en Vansevenant zijn nu ook in de stand tweede en derde, op 0:30 en 0:48. Moniquet is achtste op 0:56, Huys negende op 1:02.

Meteen na de start van de derde etappe gingen zes renners, met daarbij drie Belgen, ervandoor. Harm Vanhoucke en de tweelingbroers Abram en Michiel Stockman hadden het gezelschap van de Duitsers Frederik Rassmann, Jekob Gessner en Joshua Huppertz. Op 65 kilometer van de aankomst was hun voorsprong tot zeven minuten opgelopen, vijftig kilometer verder bleef daar nog anderhalve minuut van over. Vanhoucke bleek de sterkste van de vluchters. Op de voorlaatste hindernis kwam hij alleen boven, met 25 seconden voorsprong op zijn vroeger kompanen en 1:10 op het peloton.

De klim naar Schauinsland was er ook voor Vanhoucke te veel aan. Op zeven kilometer van de aankomst stormde Yates, toen nog in het gezelschap van de Spanjaard Antonio Pedrero, hem voorbij. Yates fietste ook zijn laatste concurrent uit het wiel en reed naar zijn eerste seizoenszege.

De 37e Ronde van Duitsland eindigt zondag met een tocht van 186,6 kilometer op een geaccidenteerd parcours tussen Schiltach en Stuttgart.

Adam Yates blij met eerste zege sinds maart vorig jaar: “Voorsprong is in principe groot genoeg voor de eindzege”

“Deze overwinning in Duitsland is mijn eerste in lange tijd (zijn laatste zege dateert van de Ronde van Catalonië in maart vorig jaar, red.)”, vertelde Yates. “Ik heb dit seizoen al veel pech gehad en ik ben ook vaak ziek geweest, maar na de Ronde van Frankrijk heb ik mijn conditie en vorm teruggevonden. Vandaag deed zich een mooie kans voor en ik ben erg gelukkig dat ik nog eens heb kunnen winnen.”

“Het hele team wist dat het belangrijk was om in deze etappe meteen de druk op te voeren. Vanaf de start tot op de laatste heuvel zijn we er vol voor gegaan. Het was een lange inspanning, maar ze heeft wel iets opgeleverd. Ik draag nu de rode trui en heb dertig seconden voorsprong op Bilbao op een dag van het einde. Het is een mooie voorsprong, die in principe zou moeten volstaan voor de eindzege, maar de laatste dag zal daarom niet makkelijk worden. Maar we hebben een sterk team en zullen er alles aan doen om de voorsprong vast te houden.”