Premier Alexander De Croo (Open VLD) gaat een Overlegcomité bijeenroepen over de stijgende energieprijzen. Dat bevestigt hij aan VRT NWS. Hij gaat daarmee in op een vraag van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Het is alle hens aan dek. De winter komt eraan, we moeten de facturen betaalbaar maken.”