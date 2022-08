VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 9 (Villaviciosa-Les Praeres de Nava). Pakt leider Remco Evenepoel zondagmiddag in Asturië opnieuw uit? Of wacht hij tot de tijdrit van dinsdag naar Alicante?

Las Praeres de Nava is het laatste loodje van de eerste Vuelta-week. Na wat we zaterdag op Collaú Funcuaya zagen, hoeft Remco Evenepoel voorlopig bergop van niemand schrik te hebben. De slothelling mag dan wel een circusnummer op een geitenpaadje zijn, voor hetzelfde geld slaat de leider voor de tweede keer in drie dagen toe. Pakt Evenepoel opnieuw uit, of wacht hij tot de tijdrit van Alicante om de kloof met Mas en ja, zelfs Roglic, groter te maken? Uitsluitsel zondagmiddag.

Kort:

Start: 12.40 uur

Aankomst: vanaf 17.16 uur

Afstand: 171,4 km

Het parcours:

De laatste etappe in ‘El Principado de Asturias’ is geen kattenpis. Met 3685 hoogtemeters is in 171,4 kilometer is dat zwaarder dan de donderdagetappe naar de Pico Jano en ook nog eens daags na de Collaú Fancuaya. Opnieuw zijn er vijf beklimmingen die meetellen voor het bergklassement. De Mirador del Fito situeert zich halweg de rit en kreeg het label eerste categorie mee. Het is een klim van negen kilometer die eigenlijk uit twee delen bestaat. Gemiddeld stijgt het maar zes procent terwijl de zwaarste strook tien procent omhoog loopt. Het is allemaal voorspel op wat erna volgt. De laatste zeventig kilometer gaat over een geaccidenteerd traject waarbij het geen meter vlak meer is.

Onze sterren:

Afgaande op wat we donderdag op de Pico Jano zagen en zaterdag in Asturië durven we Remco Evenepoel als topfavoriet aanduiden voor deze nieuwe bergrit. De voorwaarde is dan wel dat de vroege vlucht het niet uitzingt tot de finish. Van het viertal van Ineos-Grenadiers lijkt de Spaanse kampioen Carlos Rodriguez meer en meer de rol van kopman op te eisen. Carapaz is niet in conditie en Sivakov was op Collaú Funcuayo nergens. Anderzijds geeft Roglic voorlopig de indruk tevreden te zijn dat hij bergop het tempo van Evenepoel kan volgen.

*** Remco Evenepoel

** Enric Mas, Primoz Roglic

* Sergio Higuita, Carlos Rodriguez, Juan Ayuso

© EPA-EFE

Dit zijn de sleutelmomenten:

De finale begint wanneer het peloton de bonificatiesprint in Villaviciosa achter de rug heeft. Dan resten er nog een slordige 32 kilometer en begint La Campa dat als colletje een soort opstap is naar hét spektakelstuk: Les Praeres de Nava. Dat is eerder een circusattractie in de Sierra Peñamajor dan een klim die naam waardig.

Het is zoiets als een viervoudige Muur van Hoei die je het best met mountainbikeversnellingen te lijf gaat. Klimmen kan je het niet echt meer noemen bij een geitenpaadje dat op een bepaald moment tot 24 procent oploopt. Het is eerder kruipen maar de Spanjaarden houden nu eenmaal van dit soort aankomsten. De ‘Muur van Les Praeres’ is 3,9 km lang en stijgt gemiddeld 12,9 procent. Er moet een hoogteverschil van 505 meter worden overwonnen.

Deze horror-klim werd in 2018 voor het eerst opgenomen in de Vuelta. Toen won Simon Yates en nam hij het rood over van Jesús Herrada, de winnaar van vrijdag in Cistierna. Anderzijds waren de verschillen tussen de eerste tien renners er niet zo heel groot. Iederéén kruipt er naar boven, de ene iets sneller dan de andere.

Dit moet u nog weten:

* Het is de laatste rit van het eerste gedeelte van de Vuelta die vorige week maandag na een driedaagse in Nederland onderbroken werd om een transferdag te houden.

* De tweede rustdag is voor maandag in de regio van Elche ingepland. Daar herneemt de Vuelta dinsdag met een , waar de Vuelta dinsdag herneemt met een lange tijdrit.