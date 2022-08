Drie Nederlandse militairen gewond bij schietpartij in VS

Nederlandse commando’s gaan vaker naar de VS om te oefenen. Ze logeren dan altijd in hetzelfde hotel — © anp

Bij een schietpartij voor een hotel in de stad Indianapolis in de Verenigde Staten zijn drie Nederlandse militairen gewond geraakt. Een van hen verkeert in kritieke toestand, aldus het ministerie van Defensie. De twee andere militairen zijn ook geraakt, maar zijn wel aanspreekbaar.