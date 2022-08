Auto van prinses Diana onder de hamer voor 650.000 pond

Aan de veiling namen bieders van Dubai tot de Verenigde Staten deel, maar aan het einde van een verbeten strijd ging een anonieme koper uit de regio van Manchester met de Ford Escort RS Turbo uit 1985 aan de haal. Het openingsbod was 100.000 pond. Met kosten en btw erbovenop moet de winnaar zo’n 737.000 pond (867.836 euro) ophoesten. Exemplaren van dit model met minder illustere eigenaars worden in advertenties voor ongeveer 10.000 pond aangeboden.

Diana reed met de Ford Escort van augustus 1985 tot mei 1988. De ex-echtgenote van prins Charles zat graag zelf achter het stuur. Haar lijfwacht nam plaats op de passagierszetel. Op vraag van de beveiliging van de Londense politie rustte de fabrikant de auto uit met een speciale achteruitkijkspiegel voor de lijfwacht. De auto, met 40.000 kilometer op de teller, geldt ook als uniek omdat hij het enige zwarte model van de RS Turbo Series 1 is.

In juni vorig jaar werd een andere Ford Escort van Diana voor 52.000 pond verkocht. Die auto had de immens populaire prinses in 1981 als verlovingsgeschenk gekregen van prins Charles. Binnen vier dagen, op 31 augustus, zal het precies 25 jaar geleden zijn dat Diana op 36-jarige leeftijd omkwam bij een verkeersongeval in Parijs.