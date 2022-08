Beresterke Remco Evenepoel verdedigt rode trui met verve en looft ploegmakkers: “We hebben de perfecte wedstrijd gereden”

Wie had gedacht dat Remco Evenepoel zo goed ging zijn op de loeisteile aankomsten in de Vuelta? Onze landgenoot liet opnieuw de zege aan vluchter Jay Vine, maar imponeerde weer bergop. Enkel Mas en Roglic konden aanklampen, de andere favorieten smeerde hij een pak tijdverlies aan. “Dit is een heel grote stap richting ons grote doel”, aldus een tevreden leider in Asturië.

“Ik ben heel tevreden met wat we vandaag getoond hebben tijdens de rit”, aldus de trotse leider van de Vuelta na afloop. “Van bij de start was het bergop volle gas, maar ik had goede benen. Ik heb nooit echt gepanikeerd, ook al zat Landa in de vlucht. We bespeelden de perfecte tactiek door ze op vier minuten te houden. En vanzelf ging het gat wel dichten. Ik denk dat we zowel persoonlijk als collectief echt de perfecte wedstrijd hebben gereden. Wat we vandaag hebben getoond, is waar een echte grote ronde-ploeg voor staat”, stak Evenepoel de loftrompet op over zijn ploegmakkers.

Zijn klimtrein bestaande uit Serry, Alaphilippe, Vervaeke en als laatste Van Wilder maakte indruk op de Colláu Fancuaya, de steile slotklim met pieken tot 19%. “Da’s de max, hé. Ik denk dat het de eerste keer is in mijn carrière en in die van de ploeg dat er zo op kop wordt geklommen, van in het begin van de koers al. We mogen heel fier zijn, dit gaat iedereen een moraalboost geven. In mijn ogen was dit de lastigste aankomst van de hele Vuelta. Dit is een heel grote stap richting ons grote doel (de Vuelta winnen, red.).”

Het ziet er na vandaag alsmaar beter uit voor Evenepoel, met morgen nog een bergetappe daags voor de tweede rustdag en dinsdag de individuele tijdrit. De Aërokogel van Schepdaal staat er heel goed voor. “Laat ons met de voetjes op de grond blijven, want er kan nog altijd veel gebeuren morgen. Het zijn wel percentages en aankomsten waar ik heel hard op gewerkt heb. Als ik de benen heb zoals vandaag zou ik normaal niet in de problemen mogen komen. Maar de koers moet nog altijd gereden worden”, trok Evenepoel de doos der clichés open.

Net als in de etappe donderdag naar Pico Jano kleefde opnieuw Enric Mas op het wiel van de Belg in het rood. Ziet hij in de Spanjaard van Movistar eerder een concurrent of toch een belangrijke bondgenoot? “Een bondgenoot. Ik ben ook gewoon goed bevriend met hem. Hoe langer en hoe meer we kunnen samenwerken, hoe beter. En het teken dat hij vandaag niet lost, toont dat hij in heel goede doen is. Natuurlijk weet hij zelf ook dat hij dinsdag in de tijdrit veel tijd zal verliezen”, aldus Evenepoel.