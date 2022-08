Mike Trésor (opnieuw) belangrijk met twee doelpunten en assist: “De Gouden Stier? Dat zou kunnen”

LEES OOK. Uitblinker Mike Trésor leidt Genk naar vijfde opeenvolgende zege én de leidersplaats

Het is dezer dagen fijn voetballen voor Mike Trésor. “Klopt. We hebben een heel goede ploeg en creëren elke wedstrijd veel kansen”, klinkt het. “Het begin van de wedstrijd was lastig. Maar we hebben volwassenheid getoond en er veel energie in gestoken. Uiteindelijk werd het zo toch nog een ruime overwinning.”

De flankspeler maakte vorig seizoen geen enkel doelpunt voor blauw-wit. Dit seizoen zit hij al aan vijf. De kans is reëel dat hij volgende week de Gouden Stier overneemt van ploegmaat Bryan Heynen. “Dat zou kunnen, daarvan ben ik niet op de hoogte”, zegt hij. “Wat vooral belangrijk is is dat we met heel veel vertrouwen spelen. Je ziet dat er echt een goede vibe is, die moeten we blijven vasthouden.”

In onze weekendkrant hoopte Trésor nog op een vrije trap rond de grote rechthoek, zodat hij zijn gave traptechniek kon etaleren. Vandaag kwam die kans, maar de bal strandde op de paal. “Dat doelpunt op vrije trap hou ik voor volgende week in de derby”, besluit hij met een knipoog.