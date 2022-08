Wouter Vrancken na 15 op 15: “Onszelf beloond voor discipline en geduld”

Winnen met 0-4 op Seraing: volgens Wouter Vrancken is het makkelijker gezegd dan gedaan. “Je moet in deze moeilijke omstandigheden vasthouden aan je plan en geduld tonen. Daarvoor werden we beloond.”

Als coach van KV Mechelen ging Vrancken vorig seizoen onderuit op Seraing. Hij wilde niet in dezelfde val lopen. “We speelden toen tegen onszelf, omdat we de boel probeerden te forceren. We hebben er voor deze match de nadruk op gelegd dat iedereen zich aan het plan moest houden. Wat er ook zou gebeuren. Ik ben trots dat de gemiste strafschop en vrijschop tegen de paal ons niet hebben opgejaagd. We zijn dezelfde dingen blijven doen en hebben het na de 0-2 heel volwassen afgemaakt.”

Clean sheet

Meteen was ook het eerste clean sheet een feit. “Mooi voor jullie journalisten”, grijnsde Vrancken. “Jullie leken er meer mee bezig dan wijzelf. Natuurlijk is het fijn voor de doelman en zijn verdedigers, ze speelden ook een heel sterke wedstrijd. De weinige keren dat we na rust in de problemen kwamen, was een gevolg van te weinig negatieve pressing. Maar zo ongewoon is dat niet bij deze stand.”

Vrancken ziet steeds meer spelers op de deur kloppen, Castro maakte opnieuw een indrukwekkende invalbeurt. Verwacht de Genkse coach dat hij iedereen tevreden gaat kunnen houden? “Dat is niet mijn doel, ik wil elke week winnen. En kijk niet naar namen als ik mijn sterkste ploeg kies. Ik ben heel blij dat jongens als Castro en Galarza stappen zetten. Vergeet niet dat zij zowel op als naast het veld uit een heel andere cultuur komen. Die aanpassing heeft tijd nodig.”

Nemeth krijgt krediet

Vrancken legde ook nog uit waarom hij Samatta eerder inbracht dan Onuachu. “Om puur tactische redenen. Seraing ging risico’s nemen en hoger spelen. Zo kwamen Trésor en Paintsil één tegen één en konden we diep in de spits meer snelheid gebruiken. Nee, er is helemaal niets aan de hand met Onuachu. Ik koos opnieuw voor Nemeth in de basis, omdat hij het al weken heel goed doet. Dan krijg je van mij krediet.”