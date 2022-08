Meghan Markle onder vuur na uitspraken over Zuid-Afrika

In haar nieuwe podcast vertelde Meghan Markle (40) over een vreemd verhaal wat haar overkomen is tijdens een officieel bezoek aan Zuid-Afrika. Toch is het niet het verhaal op zich wat nu veel aandacht krijgt, wel haar uitspraken over het land. Ze beschrijft haar reis naar Zuid-Afrika als ‘het dapperste wat ze ooit gedaan heeft’. En dat is daar niet bepaald in goede aarde gevallen.

In Zuid-Afrika is men helemaal niet blij met de manier waarop Meghan hun land omschrijft.

“Het lijkt wel alsof ze een apocalyptische staat ging bezoeken. Of een land in volle oorlog”, zegt een lokale journalist. “Terwijl er alles aan gedaan is om het hier zo aangenaam mogelijk te maken. Bovendien hebben ze de overheid nadien bedankt voor het aangename bezoek. En dat schrijft ze zoiets.”

“Meghan was bijzonder populair in Zuid-Afrika. Maar door deze uitspraken zal ze veel fans verliezen”, klinkt het.

Maar ook over het vooral tijdens de reis waarover de podcast gaat, krijgt ze kritiek. Omdat ze het allemaal erger zou voorstellen dan het was, zeggen insiders.

Volgens de vrouw van prins Harry brak er tijdens de reis aan Zuid-Afrika, op 23 september 2019 tijdens het bezoek aan Kaapstad, brand uit in de kamer waar Archie sliep. De kleine was toen vier maanden oud. Ondanks de traumatische gebeurtenis, moesten ze nadien van het Britse hof hun programma gewoon verder afwerken.

Maar getuigen hebben aan de Daily Mail verteld dat het verhaal niet helemaal klopt en dat Meghan het aangedikt heeft. “Archie was niet op de kamer in Kaapstad toen een kachel begon te roken. Het ging om een elektrisch vuurtje. Eens de stekker uit het stopcontact was gehaald, was het probleem opgelost. Er waren ook helemaal geen vlammen, zoals Meghan beweert”, klinkt het.

Dat ze het verhaal wat heeft opgeblazen, is nog het minste, is in Zuid-Afrikaanse regeringskringen te horen. Dat ze ons land zo voorstelt, is veel erger. Ze zou beter moeten weten, ze heeft hier familie wonen, klinkt het.

Meghan heeft nog geen officiële excuses aangeboden, wat de Zuid-Afrikanen nochtans hard zouden appreciëren.