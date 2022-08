Dortmund is Hertha de baas in Berlijn, Europese tegenstanders van Club Brugge en Union laten niets liggen

Borussia Dortmund heeft zaterdag een verplaatsing naar Hertha Berlijn succesvol afgerond. De Borussen haalden het zuinig in de Duitse hoofdstad. Nog in Duitsland trokken ook Leverkusen, Union Berlin, RB Leipzig en Hoffenheim aan het langste eind.

Zowel Thomas Meunier als Thorgan Hazard keken als bankzitters toe hoe Anthony Modeste zich tot matchwinnaar kroonde tegen Hertha Berlijn. De 34-jarige spits werd afgelopen zomer in huis gehaald en zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Meunier kwam halfweg de tweede helft Marius Wolf aflossen, Hazard pikte een handvol minuten mee. Dodi Lukebakio werd dan weer een kwartier voor tijd naar de kant gehaald bij de thuisploeg.

Tegelijkertijd raapte Wolfsburg niets op bezoek bij RB Leipzig (2-0). Koen Casteels moest zich al vroeg gewonnen geven toen Christopher Nkunku een penalty wist om te zetten. Nkunku trok de winst in de laatste minuut van de reguliere speeltijd helemaal over de streep. Sebastiaan Bornauw bleef aan de bank gekluisterd bij de Wolven, waar Aster Vranckx geen deel uitmaakte van de selectie.

© AP

Nog in Duitsland won Hoffenheim met het kleinste verschil tegen Augsburg. Dennis Geiger zorgde vlak voor de rust voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Zeges voor Europese opponenten

Bayer Leverkusen, de eerste opponent van Club Brugge over anderhalve week in de groepsfase van de Champions League, veegde eindelijk de nul van de tabellen. Het nam vlot de maat van Mainz met 0-3, maar verloor in de slotfase wel twee spelers met een tweede gele kaart. Union Berlijn, de eerste tegenstander van Union Sint-Gillis in de groepsfase van de Europa League, veegde de vloer aan met promovendus Schalke 04 (1-6).

Union Berlijn voert momenteel het algemeen klassement aan met 10 op 12, terwijl Dortmund op de vijfde plaats volgt met 9 op 12. Leverkusen schuift op naar de elfde plaats met drie eenheden en Hertha Berlijn verkeert nu al in degradatienood, op de zeventiende en voorlaatste stek met een schamel punt. Wolfsburg is veertiende met twee stuks.