Jay Vine glundert na tweede ritzege: “Had veel zelfvertrouwen na mijn ritzege van enkele dagen geleden”

De Amerikaan Jay Vine schoot in de achtste etappe van de Vuelta al voor de tweede keer raak deze Ronde van Spanje. Vine, die vooral naam maakte op de rollen, was dan ook bijzonder tevreden na zijn zege. “Ongelofelijk”, glunderde de Amerikaan.

“Ongelofelijk”, glunderde Jay Vine na zijn tweede ritzege in deze Ronde van Spanje. De Amerikaan van Alpecin-Deceuninck ging mee in de vlucht van de dag en toonde zich op de slotklim de sterkste.

“We reden in een hele mooie groep in de vallei. Ik wist wel niet of we voorop zouden blijven. Aangezien Quick Step-Alpha Vinyl controleerde. In het begin probeerde ik zoveel mogelijk bergpunten te verzamelen. Maar een nieuwe ritzege was altijd het doel. Toch slaagde ik erin om heel wat bergpunten te verzamelen zonder veel energie te verspillen.”

“Toen Loetsenko probeerde weg te rijden, zat ik in het wiel. Daarna leek het erop dat er geen aanval meer ging komen. Ik besloot daarom om de druk hoog te houden en te versnellen. Toen ik na de haarspeldbocht omkeek, zag ik dat er niemand meer in mijn wiel zat. Ik ging dan maar vol door. Het was een inspanning van 25 minuten, maar na mijn eerste zege (eergisteren, red.) had ik heel veel zelfvertrouwen. Door de bergpunten te pakken, viel er ook heel wat druk van mijn schouders. Ik heb er echt van genoten. Het was echt een leuke dag.”